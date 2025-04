„Sie haben definitiv einen Lauf, aber es gilt diesen Lauf zu unterbrechen“, gibt sich VfR-Coach Marvin Riede kämpferisch. Für die Bellinger gilt es derweil auch den eigenen Negativlauf zu unterbrechen. Nach vier Niederlagen in Serie findet sich der VfR inmitten des Abstiegskampfes wieder. „Unser Fokus liegt voll und ganz auf dem Spiel in Stegen. Es handelt sich um ein 6-Punkte-Spiel, das ist uns allen bewusst“, so Riede.

Definitiv fehlen wird dem VfR bei der Auswärtsaufgabe Leonardo Komljenovic. Er sah im Derby gegen den SV Weil aufgrund eines überharten Einsteigens die Ampelkarte und fehlt gesperrt.