Auch bei den Frauen des FC Wittlingen gab es Tränen. Doch diese lagen weniger an der 1:2-Niederlage gegen die SG ESV/PSV Freiburg. Denn für einige Spielerinnen des FCW war es die letzte Partie in ihrer aktiven Karriere, so auch für die langjährige Mannschaftskapitänin Lisa Berger. Sportlich bot die Partie am Freitagabend Licht und Schatten. Erst in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein packendes und schön anzusehendes Spiel, das am Ende einen verdienten Sieger hatte.