Fußball: Viererpack im Grütt

Es war auch in anderen Hinsicht ein bemerkenswertes Match. Jahrelang waren die Kicker aus der Lerchenstadt auf der Suche nach einem Torjäger. Jetzt scheinen sie ihn gefunden zu haben. Stotterte Jack-Emanuel Akuegwus Motor noch in den ersten Saisonspielen, läuft das 18-jährige Eigengewächs seit einigen Wochen auf Hochtouren. Akuegwu begeistert Trainer Thorsten Szesniak, seine Mitspieler und die FVLB-Fans gleichermaßen. Am Samstag schnürte er einen Viererpack und legte dem eingewechselten Jonas Trefzer auch noch das 6:3 auf.

Bis in die Schlussphase machte es der FV Lörrach-Brombach jedoch spannend, gestattete dem Aufsteiger, der nach der Roten Karte für Lukas Gergen für eine Tätlichkeit, die der Assistent an der Linie anzeigte, bis zum 4:3 nach 75 Minuten durch defensive Nachlässigkeiten dreimal den Anschlusstreffer. Doch dann legte der FV Lörrach-Brombach richtig los, erzielte in den letzten zwölf Minuten der Partie noch drei weitere Treffer. „Nach vorne haben wir zeitweise spektakulär gespielt. Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient. Von Gundelfingen hätte auch noch der Torwart die Rote Karte sehen müssen. Er hat Jack (Akuegwu Anm. der Red.) einen üblen Ellenborgenstoß verpasst.“, merkte Szesniak an.