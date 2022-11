Fußball Vierter Sieg in Folge

Dass es am Ende ein reiner Arbeits- und auch Zittersieg war, wird heute im Rebland schon niemanden mehr interessieren. Wichtig ist, dass es ein erfolgreiches Wochenende war. „Noch nie war es mir so egal, wie wir zu drei Punkten gekommen sind“, meinte Cheftrainer Marco Schneider sichtlich erleichtert. „Es war das erwartet schwierige Spiel: Platzverhältnisse, ein Gegner, der eigentlich gar nicht Fußball spielen wollte“, so das Fazit des Auggener Trainers.

Die Gäste aus Elchesheim zeigten von Beginn an, warum sie derzeit am Tabellenende in der Verbandsliga stehen. Ideenlos und planlos war ihr Spiel, nicht schön anzusehen und eigentlich mehr auf das Zunichtemachen des Spiels der Hausherren ausgerechnet. Von einer intelligenten Spielanlage war nur wenig zu sehen. Immer wenn das Match hektisch wurde – und das wurde es relativ häufig – wurde es für den FCA Auggen kontraproduktiv. Als die Rebländer Ruhe und Kontrolle am Ball hatten, war deutlich zu sehen, dass der Tabellendritte die bessere Mannschaft war und nicht ohne Grund weit oben steht.