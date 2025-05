Fußball: Viteritt bleibt weitere Saison in Stetten

TuS Lörrach-Stetten (6.) - SV Buch (4.); Sa.; 15 Uhr: Die Stettener haben die Saison noch nicht abgeschenkt. Im Gegenteil. „Wir haben noch Bock, wollen Spiele gewinnen und Spaß haben“, betont Trainer Sascha Müller. Öffentlich bekannt wurde in dieser Woche der Abgang von Danilo Avellina. Den Angreifer zieht es in die Landesliga zum FSV Rheinfelden. Enttäuscht über diese Entscheidung ist Müller nicht: „Nein, weil Danilo das offen kommuniziert hat. Er will es eine Liga höher versuchen. Das Angebot der Rheinfelder konnte man auch nicht ablehnen. Wenn es dort aber nicht klappen sollte, ist die Tür bei uns jederzeit offen.“ Gute Nachrichten vermeldet Müller in der Personalie Fabio Viteritti. Der Ex-Profi bleibt an Board und wird auch in der neuen Saison für den TuS auflaufen. „Fabio hat sich noch einmal Gedanken gemacht, in welche Richtung es gehen soll. Für uns ist es natürlich gut, dass er sich so entschieden hat.“