Fußball Viteritti trumpft groß auf

Sein fußballerisches Glück in der Lausitz hat der Weiler Fabio Viteritti gefunden. Der Strippenzieher im Mittelfeld blüht unter Kult-Trainer Claus-Dieter „Pele“ Wollitz richtig auf. Mit dem FC Energie Cottbus hat er die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte gespielt. So lässt sich Weihnachten doch in vollen Zügen genießen.

Von Fabian Schreiner

Weil/Cottbus. Viteritti hat derzeit gut lachen. Das liegt nicht nur an den Geschenken, die morgen Abend vermutlich unter dem Christbaum liegen werden. Nach dem letzten Spiel vor der Winterpause bekamen die Kicker des Regionalliga-Spitzenreiters nämlich drei Tage Sonderurlaub von Coach Wollitz zur Belohnung.

Zuvor feierte der FC Energie den zehnten Heimsieg im zehnten Spiel beim klaren 4:1 gegen die TSG Neustrelitz. Anschließend genoss Viteritti gemeinsam mit seiner Freundin ein paar fußballfreie Tage in Amsterdam.

Überhaupt läuft es prächtig beim 24-Jährigen und seinem Arbeitgeber aus der Lausitz. Seit der Gründung der neuen Regionalliga 2012 hat es nur RB Leipzig geschafft, ähnlich erfolgreich unterwegs zu sein. Viteritti hat einen großen Anteil an diesem Erfolg. Der Offensivspieler glänzte in der Hinrunde. Neun Tore und sieben Torvorlagen gehen auf das Konto des in Weil aufgewachsenen quirligen Technikers.

Viteritti hat in den vergangenen Monaten noch einmal einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Der 1,74 Meter große Ideengeber ist der herausragende Mann in der Regionalliga Nordost. „Mit meiner Entwicklung bin ich zufrieden. Genau so muss ich es nächstes Jahr wieder angehen, um mich weiter zu verbessern,“ betont der gebürtige Lörracher.

Der FC Energie sammelte bislang 50 Punkte. 16 von 18 Partien wurden gewonnen. Keine Mannschaft in den ersten vier Ligen Deutschlands kann vor der Winterpause derartige Werte aufweisen. Die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost ist Energie kaum noch zu nehmen.

„Ich glaube, dass hätte keiner erwartet. Wir haben wirklich eine außergewöhnliche Hinrunde gespielt“, unterstreicht Viteritti. Fast hätte es in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals gar für eine Sensation gereicht. Erst im Elfmeterschießen unterlagen die Lausitzer Bundesligist VfB Stuttgart. In der regulären Spielzeit traf Viteritti, der laut www.transfermarkt.de einen Marktwert von 175 000 Euro besitzt, zum 1:0. Im Elfmeterschießen trat Viteritti dann gleich als Erster an und verwandelte sicher.

Wer solche Leistungen abruft, weckt natürlich das Interesse anderer Vereine. „Ich fühle mich wohl in Cottbus und bin mit dem Verein in Gesprächen, aber da haben wir noch genug Zeit“, bliebt Viteritti gelassen. Sollte es jedoch nicht mit dem Aufstieg in die 3. Liga klappen, wird Viteritti wohl den Verein im Sommer verlassen.

Trotz des klaren Vorsprungs in der Liga ist jener Aufstieg noch ein gutes Stück entfernt. Die Meister der fünf Regionalligen spielen in der Aufstiegs-Relegation um drei Plätze in der 3. Liga. Dass diese Regel niemand so richtig glücklich macht, ist kein Geheimnis. Deshalb reagierte der DFB nun. Das neue Modell sieht zunächst eine Übergangslösung für die Spielzeiten 2018/2019 und 2019/2020 vor, die vier Aufsteiger und dabei drei feste Aufstiegsplätze für die Meister der fünf Regionalligen beinhaltet.

„Damit sollte man erst einmal zufrieden sein. Ich hoffe allerdings, dass es in zwei Jahren eine bessere Lösung gibt“, lässt Viteritti wissen, der die Festtage nun bei seiner Familie in Weil verbringt. Am 6. Januar beginnt schon wieder die Vorbereitung zur Rückrunde, bevor es dann am 28. Januar gegen Chemie Leipzig um Punkte geht.