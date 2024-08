Fußball: Vitteriti glänzt auf Anhieb

Das Auftaktprogramm für den FC Schönau hat es in sich. Erst Wehr-Brennet, nun Lörrach-Stetten. „Ich habe vor Wochen schon gesagt, dass das die beiden Vereine sind, die am Ende ganz oben stehen werden. Daher wäre es jetzt sicherlich kein Weltuntergang, wenn wir in Stetten verlieren würden“, erklärt Coach Manfred Knobel. Unnötig klein reden möchte er seine Mannschaft aber auch nicht: „Wir haben es wochenlang bewiesen, dass wir es können.“ In der Tat: Die herausragende Rückserie in der vergangenen Spielzeit ließ aufhorchen. Die abgelaufene Saison gehört inzwischen aber der Vergangenheit an. Was zählt, ist die Gegenwart. Und da gab es nach dem deutlichen 0:3 zum Saisoneinstieg durchaus Redebedarf. „Solch eine Leistung ist fast nicht zu erklären. Die Jungs haben eine gute Vorbereitung gemacht. Wir haben uns alle viel vorgenommen für diese Saison, vielleicht war es am Ende zu viel für das erste Spiel“, sucht Knobel nach Erklärungsansätzen. „Unser Altersdurchschnitt war bei 23 Jahren. Das vergessen wir immer wieder. Klar ist auch, dass wir unsere neue Philosophie erst seit fünf Wochen trainieren. Da kann natürlich noch nicht alles klappen. Schlussendlich haben wir es im ersten Spiel aber nicht hinbekommen und daran müssen wir in den nächsten Wochen hart arbeiten.“