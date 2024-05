Jonathan Ehretüberragender Vorbereiter

Trotz der späten Gegentore wurde dieser Erfolg noch auf dem Platz gefeiert. Sicher ist, dass sich die Auggener damit für die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg qualifiziert haben. Es könnte aber noch der direkte Aufstieg werden, wenn der erste Mannschaft des FC Villingen nicht der Aufstieg in die Regionalliga gelingt. Dann nämlich kann die Villinger Zweite nicht in die Oberliga aufsteigen.

Der FC Auggen sah eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit mit einer 2:0-Führung im Rücken schon wie der sichere Sieger aus, als die Teninger innert fünf Minuten zwei Tore erzielten und noch einen Punkt in dieser Partie holten. Der in der 72. Minute von den beiden Teninger Trainern Fabio Saggiomo und Manuel Spöri eingewechselte Manuel Riechert schlenzte den Ball nach einem unwiderstehlichen Solo in der 89. Minute sehenswert zum Anschlusstreffer in den Winkel des Auggener Tores.