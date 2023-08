Fußball Völlig neue Erfahrung

Die Urlaubswelle hält sich beim FV Lörrach-Brombach weiter in Grenzen. Deshalb werden aus dem Kader der ersten Begegnung lediglich Torhüter Marc Philipp und Nachwuchsstürmer Niels Kirtzek urlaubsbedingt fehlen. Dafür sind Richard Lorenz und Paolo Disanto aus dem Urlaub zurück. Und auch Mittelstürmer Bojan Saponja ist wieder dabei. Für Philipp steht Tobias Graf zwischen den Pfosten. Außerdem könnte auch Saponja in der Anfangsformation auftauchen. Da lässt sich aber Szesniak nicht in die Karten schauen. Die Partie gegen Elzach-Yach hat gezeigt, dass beim FVLB auch Qualität auf der Bank sitzt. Es gibt also für den FVLB-Coach durchaus weitere Alternativen.

Die könnte auch Amir Mosawie sein. Mit dem 19-Jährigen hat der FV Lörrach-Brombach einen talentierten, lernwilligen Spieler verpflichtet (wir berichteten), der den kurzfristig frei gewordenen Kaderplatz durch den Wechsel von Nemanja Radulovic zum SV Weil einnehmen wird. Mosawie absolvierte einige Probetrainings beim FVLB und überzeugte das Trainerteam von seinen Qualitäten.

Der technisch versierte Abiturient, der vorwiegend defensiv wie offensiv auf der Außenbahn eingesetzt werden kann, kommt vom SV Ballrechten-Dottingen ins Grütt, wo er in der vergangenen Rückrunde als Juniorenspieler bereits zu zwei Einsätzen in der Landesliga kam. Er stammt aus dem Nachwuchs des FC Wolfenweiler-Schallstadt und wurde ab der U17 beim FC Emmendingen ausgebildet. Die Spielberechtigung liegt bereits seit letzter Woche vor. Am vergangenen Samstag gab Amir beim Verbandsligaauftakt gegen die SF Elzach-Yach bereits sein Debüt.