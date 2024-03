Fußball: Volle Konzentration angesagt

Feiert Hauingen schonim April den Titel?

Sollte es so weitergehen, könnte der Titel und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga bereits im April feststehen. Der FCH denkt aber noch nicht so weit, will die kommenden Wochen weiterhin mit voller Konzentration angehen. Das nächste Meisterschaftsspiel bestreitet Hauingen am Samstag, 18 Uhr, beim SV Weil II. Die Reserve der Grenzstädter hat sich zuletzt ein wenig aus der Abstiegszone befreien können, benötigt aber weiter Zählbares auf dem Weg zum Ziel Klassenerhalt.

Diesem ist der SV Karsau zuletzt wieder ein Stück näher gekommen. Die Dinkelberger feierten Siege über den SV Todtnau (2:1) und den SV Eichsel (4:1). „Man merkt einfach auf dem Platz, wenn wir alle Mann an Bord haben und mit demselben Kader antreten können“, freut sich Trainer Roberto Florio. Der Anschluss an das „rettende Ufer“ ist nun also erst einmal wieder hergestellt. Karsau ist aktuell 14. und hat noch drei Punkte Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz. „Wenn wir so weitermachen, haben wir gute Chancen, die Klasse zu halten. Wir dürfen uns nach den letzten Ergebnissen aber nun nicht ausruhen, sondern müssen genauso weiterspielen“, gibt der Karsauer Übungsleiter die Richtung vor. Die Dinkelberger haben nun ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Am Samstag, 14.30 Uhr, gastiert Karsau beim FC Wallbach.