Fußball: Vollgepackter Kalender

„Ich habe die Pause doch sehr genossen, freue mich aber selbstverständlich, dass es wieder losgeht“, betont Fabio Muto, Übungsleiter des FC Wittlingen. Das Auftaktprogramm des Bezirksliga-Spitzenreiters hat es in sich. Am Samstag gastieren die Kandertäler im Nonnenholz beim SV Weil (14 Uhr) zum Testspiel-Derby, bevor mit dem SV 08 Laufenburg und dem FV Lörrach-Brombach in den Folgewochen zwei weitere Schwergewichte des Bezirks auf die Muto-Elf warten.

Verfolger FC Zell testet ebenfalls am Samstag (15 Uhr) gegen den FC Breitenbach, der aus der Schweiz ins Wiesental anreist. Die „Schwaneölf“ von Trainer Michael Schwald wird in der Vorbereitung die notwendigen Kräfte mobilisieren wollen, um Platz eins angreifen zu können. Auch die Sportfreunde Schliengen starten am Samstag in die Testspielwochenenden und begrüßen die Sportfreunde Eintracht Freiburg an der Mauchener Gasse (16 Uhr). Nicht spielberechtigt sind dafür auf Schliengener Seite die Neuzugänge Florian Kessler und Tim Merstetter, die vom abgebenden Verein SV RW Ballrechten-Dottingen keine Freigabe erhalten haben.