Fußball Vollstes Vertrauen für Duo

Nach zwei Niederlagen in Folge kehrte der FC Wittlingen mit dem Heimsieg gegen den SV Laufenburg II vor einer Woche zurück auf die Siegerstraße.

An der Herangehensweise soll sich bei den Wittlingern trotz des Trainerwechsel in Herten nichts ändern. „Ich wüsste jetzt nicht, was ich ändern sollte. Unabhängig von der Trainer-Bekanntmachung wird das für uns kein einfaches Unterfangen“, warnt Fabio Muto vom Trainergespann des FCW.

Der 33-Jährige weilte in dieser Woche in Steinbach auf einem B-Lizenz-Trainerlehrgang. Angelo Cascio übernahm die Verantwortung im Training. Bis auf Richard Geyland können die Kandertäler in Herten wieder auf alle Spieler zurückgreifen.