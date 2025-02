Fußball: Vom Hochrhein nach Tschernobyl

Der „Bayern-Fanclub Hochrhein“ wurde bereits 1975 in Grenzach-Wyhlen gegründet. Nachdem er aber Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre zwischenzeitlich an Interesse verloren hatte wurde er im Jahre 2013 offiziell neu gegründet. 51 Mitglieder, verteilt von Weil am Rhein bis Waldshut, zählt der Verein aktuell. „Ein Großteil unserer Mitglieder ist zwischen 20 und 40 Jahre alt“, betont Hauptansprechpartner Maximilian Rütschlin.

An Auswärtsspieltagen von internationalem Format planen die glühenden FC Bayern-Fans meist außersportliche Aktivitäten, um auch kulturell etwas von den Schauplätzen der Fußballwelt zu erleben. Neben Bootsfahrten und Besichtigungstouren bleibt Rütschlin ein Ausflug besonders in Erinnerung: „Beim Champions League-Auswärtsspiel in Kiew haben wir einen Tagestrip zum Reaktorsarg im benachbarten Tschernobyl gewagt.“