Fußball Von Untergangsstimmung keine Spur

Von Uli Nodler

Lörrach. Warum den Kopf in den Sand stecken? Auch wenn das Nachholspiel am vergangenen Dienstag gegen einen spielstarken 1.CfR Pforzheim mit 1:3 verloren wurde, präsentierte sich der FVLB als intaktes Konstrukt, war dem arrivierten Oberligisten über weite Strecken ebenbürtig. Nimmt man es genau, so waren es am Ende nur wenige unaufmerksame Minuten, in denen die Gäste aus der Goldstadt das Match mit einem Doppelpack entschieden. „Es reicht halt in dieser Liga nicht, wenn man nur durchschnittlich verteidigt. Auch wenn es gegen Pforzheim nur drei Minuten waren. Die haben uns dann um den verdienten Lohn für unseren Aufwand gebracht“, legte FVLB-Cheftrainer Erkan Aktas den Finger in die Wunde.