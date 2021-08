Fußball Vor dem Tor fehlt die Überzeugung

Frage: Es war also mehr drin?

Gegen Backnang war ein Unentschieden möglich, und gegen Ravensburg sogar noch mehr. Chancen waren nämlich genug vorhanden. Ravensburg hat ausgerechnet das Tor gemacht, als wir am Drücker waren. Wenn wir unsere Tormöglichkeiten nutzen, dann hätte Ravensburg keine zweite Luft mehr bekommen.

Frage: Und was lief im Verbandspokal falsch? Ein 1:2 bei einem Landesligisten macht die Sache nun auch nicht einfacher.

Zwei Gründe waren für diese Niederlage verantwortlich. In der ersten Halbzeit haben wir fleißig rotiert, was aber ja durchaus normal ist. Gehapert hat es aber vor allem an der Einstellung einiger Akteure. Das hat überhaupt nicht gepasst. So etwas geht gar nicht. Wir müssen immer an unsere Grenzen gehen, egal, gegen wen es geht. Unsere Spielweise erfordert volle Konzentration. Wenn die nicht da ist, funktioniert es auch nicht.

Frage: Das Hauptproblem aber ist das Tore schießen, richtig?

Ganz genau. Wenn ich die beiden Oberliga-Spiele Revue passieren lasse, dann kommen mir zwölf Torchancen in den Sinn. Allein die Hälfte dieser Möglichkeiten waren so genannte Hundertprozentige. Getroffen haben wir nicht. Diese Quote ist miserabel. Das ist uns bewusst. Wir müssen aus solchen Gelegenheiten einfach mehr machen. Es gilt überzeugender vor dem gegnerischen Tor aufzutreten.

Frage: Kann man Tore schießen trainieren?

Ein Training ist natürlich nicht mit einem Wettkampf vergleichbar. Aber sicherlich kann man diese Problematik in den Mittelpunkt der Übungseinheiten stellen und näher darauf eingehen. Da wird nach einer vergebenen Chance einfach auch mal die Situation eingefroren, um mit dem Spieler zu reden. Dann bespricht man sofort, warum der Ball nicht im Netz gelandet ist.

Frage: Positiv, so könnte man nun anmerken, ist ja, dass der FVLB überhaupt zu Chancen vor dem gegnerischen Gehäuse kommt ...

Das stimmt. Die Torchancen sind ja da. Meine Jungs erarbeiten sich diese Möglichkeiten, bekommen die Chance, einen Treffer zu erzielen. Aber das große Manko ist eben das Verwerten.

Frage: Fehlt es an der Kaltschnäuzigkeit?

Ich denke, dass sich ein Spieler manchmal einfach zu viele Gedanken in solch einer Situation macht. Vielleicht gibt es mehrere Optionen, und dann entscheidet er sich schlicht für die schlechteste. Da liegt dann der Fokus nicht auf der richtigen Technik. Aber ich stecke ja nicht in den Köpfen meiner Spieler drin. Das ist eher meine Wahrnehmung von außerhalb. Dieses Bauchgefühl wird dann aber in den Einzelgesprächen durchaus verstärkt. Es kommt raus, dass die Jungs vor dem Tor einfach zu viel überlegen.

Frage: Einfach nicht nachdenken

Wichtig ist, dass ich mir schon vorher klar werde, was ich tue, wenn ich wieder in diese Situation komme. Schieße ich oder umspiele ich den Keeper bei der nächsten Eins-gegen-Eins-Situation? Da lege ich mich vorher fest, so dass ich mich dann klar auf die Ausführung fokussieren kann.

Frage: Mit null Punkten geht es nun gegen Villingen weiter. Steht der FVLB schon unter Zugzwang?

Vom Gefühl her wäre es einfacher, wenn man mit Punkten auf dem eigenen Konto in ein Spiel gehen würde. Der Zug ist aber noch lange nicht abgefahren, auch wenn nach dem vierten Spieltag nichts auf der Habenseite stehen würde. Aber man geht nach Erfolgserlebnissen schon gestärkt in die nächste Partie, das ist eine mentale Geschichte.

Frage: Wird gegen Villingen der Knoten platzen?

Wir hoffen es. Klar ist, dass Villingen zu den Top5 der Oberliga zählt. Zumal sie sich richtig gut verstärkt haben. Aber: Wir haben ja vergangene Runde gezeigt, dass da was möglich ist. Wir haben zuhause zwar 0:1 verloren, doch war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen uns nun wieder nicht verstecken und glauben daran, dass wir punkten können.

Frage: Was macht Ihnen Mut?

Die aktuelle Situation zeigt auch, dass wir uns ja Chancen herausarbeiten, und zudem, dass wir in den bisherigen Partien kaum Möglichkeiten für den Gegner zugelassen haben. Auf diesem Niveau entscheiden dann aber eben zwei, drei Situationen, wohin nach 90 Minuten die Punkte wandern. Jetzt müssen wir mit der Überzeugung antreten, dass die Punkte bei uns bleiben.

Frage: Was macht den kommenden Gegner aus?

Die 08er sind technisch sehr stark, und die Offensive nur schwer zu stoppen. Diese Kombination aus eingespielter Mannschaft und der individuellen Klasse im Angriff macht Villingen zu einem richtig starken Team.

Frage: Aber der Underdog aus dem Grütt will nicht schon im Vorfeld die Flinte ins Korn werfen, oder?

Wir müssen im Kollektiv arbeiten, die Räume, die wir benötigen, intensiv bearbeiten und nach Balleroberung klar und strukturiert nach vorne spielen. Diese Momente des Umschaltspiels sind wichtig. Hier müssen wir Villingen weh tun. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir dann auch mal das Tor treffen. Um das geht es. Wir kicken noch nicht ergebnisorientiert genug. Die Umsetzung unserer Spielidee ist gut, das sehen wir auch in der Videoanalyse. Aber es geht am Ende um das nackte Resultat. Und damit können wir absolut nicht zufrieden sein.

Frage: An der spielerischen Ausrichtung wird nicht gerüttelt?

Wir glauben an unsere Spielphilosophie. Allerdings muss man bei so einem starken Gegner noch mehr auf die Kleinigkeiten achten. Da werden von der Gegenseite Fehler noch entschiedener ausgenutzt. Wir werden uns noch intensiver mit dem Gegner beschäftigen, um ihm dann das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Frage: Ausgerechnet Stürmer Sidy Dieng musste im letzten Spiel nach 30 Minuten verletzt vom Feld. Wie schaut es bei ihm aus? Kann er mitmachen?

Er hat in dieser Woche im Training zunächst ausgesetzt. Wir müssen schauen, wie belastbar sein Fuß ist. Gegen Ravensburg hatte er bis zu seinem Ausscheiden sehr gute Aktionen gehabt. Wenn es mit einem Einsatz nicht klappt, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir diesen Ausfall kompensieren. Vielleicht gilt es auch kreativ zu sein, um eine Lösung zu finden.

Frage: Apropos Personal. Wer fällt aus?

David Pinke und Patrik Kirzek werden nach ihren Verletzungen aus dem Pokalspiel auf alle Fälle passen müssen. Pinke wohl noch etwas länger. Gianfranco Disanto ist noch im Urlaub. Dazu gesellen sich die Langzeitverletzten Witali Semenschuk und Paolo Disanto.

Frage: Wie schwer wiegen die Abgänge von Amos Ngan und Hasan Ates?

Unser Kader ist sehr breit. Und das ist auch gewollt so. Es ist ja meistens so, dass der eine oder andere Spieler nach der Vorbereitung merkt, dass es für ihn knapp wird oder der Aufwand zu hoch ist. Diese wollen sich dann verändern. Damit kann und muss ich leben. In diesen beiden Fällen war es für alle Beteiligten die beste Lösung.

Frage: Gibt es noch Verstärkungen?

Wir werden bis Ende August unsere Augen und Ohren offen haben. Und wenn da etwas Interessantes dabei ist, werden wir zuschlagen. Der Spieler muss uns aber weiterbringen. Konkret ist derzeit aber noch nichts.