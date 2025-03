Fußball: Vorentscheidung durch Covic

Nachdem Schiedsrichter Gerrit Peukert dem TuS in der 27. Minute noch einen Treffer von Danilo Avellina verwehrte, traf Avellina nach 36 Minuten zur überfälligen Führung. Nach einem Eckball von Fabio Viteritti und einer zu kurzen Abwehr der SG-Defensive stand Avellina goldrichtig, drosch das Leder mit Schmackes aus etwa 15 Metern ins Wehrer Netz.

Offensiv war von den Gästen überhaupt nichts zu sehen, die mit 47 Toren immerhin die zweitmeisten Tore in der Liga erzielt haben. Nach dem zweiten Treffer „war bei uns der Stecker gezogen“, sah Keser die Felle auf den achten Sieg in Folge davonschwimmen, zumal Stetten seriös weiterspielte, und den Gästen keine Luft zum Atmen gab. „Wir sind stabil gestanden, hatten alles unter Kontrolle“, sagte Müller, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden war.

In den letzten Minuten der Begegnung tat sich an der Tullastraße nicht mehr allzu viel. Aber einen hatte der TuS noch im Köcher. In der Nachspielzeit durfte sich auch noch Romano Berger in die Torschützenliste eintragen, und sorgte mit seinem zweiten Saisontreffer für die endgültige Entscheidung. pd