Zehn Siege, 33 Punkte, 52 Tore und erst acht Gegentore: Hinzu kommt, dass der FC Wittlingen noch immer der einzige Bezirksligist ist, der keine einzige Niederlage kassiert hat. Man kann nur den Hut ziehen vor der Mannschaft von Trainer Fabio Muto. Und dennoch: Gewonnen haben die Kandertäler noch nichts. Dessen ist man sich beim FCW auch im Klaren. Es wird weiter hart gearbeitet, schließlich beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Stetten auch lediglich fünf Zähler. Und wer Muto kennt, der weiß, dass er nie ganz zufrieden ist und auch auf kleinste Details achtet. Nicht zufrieden war der 35-jährige Übungsleiter auch mit den beiden Gegentoren vor Wochenfrist beim 5:2 in Schlüchttal. „Das ist zwar Jammern auf hohem Niveau, aber mich haben die Gegentreffer schon ein wenig geärgert. Das hätten wir sicher besser wegverteidigen können.“ Mit dem Ball habe die Wittlinger Truppe „hervorragend“ performt. Dass es beim Spitzenreiter harmoniert, macht auch Angreifer Kevin Etienne deutlich: „Unsere Stärke liegt ganz klar im Teamgeist. Jeder kämpft für jeden, und wir verstehen uns auf und neben dem Platz super. Wir haben gemeinsam ein Motto im Team und das lautet ‚jeder gönnt es dem anderen‘.“ Der 20-Jährige, der in dieser Saison schon zwölf Tore auf seinem Konto hat und die Torschützenliste damit anführt, erklärt, was die Wittlinger in dieser Spielzeit so stark macht: „Unser Spielsystem ist sehr offensiv und druckvoll, was uns immer wieder viele Chancen bringt. Wir stehen hinten kompakt, lassen kaum Gegentore zu und haben trotzdem eine kreative Offensive. Das ist eine starke Mischung.“ Ein großes Plus ist auch, dass Muto heuer regelmäßig derselbe Kader zur Verfügung steht. Auch im Duell mit dem SV Herten kann der Primus aus dem Vollen schöpfen. Davon kann Hertens Trainer Bülent Güzel nur träumen. Schon die gesamte Saison hinweg muss Güzel improvisieren. Im Training versammeln sich im Moment gerade einmal zehn bis zwölf Spieler. „Es ist traurig, aber das ist die Realität“, sagt er. Zusätzlich zum ohnehin schon großen Lazarett gesellt sich für das schwere Auswärtsspiel in Wittlingen nun auch noch Massimiliano Di Feo hinzu. Der 25-Jährige war noch einer der wenigen Konstanten bei den Grün-Gelben. Wieder mit dabei war zuletzt beim 2:0-Heimsieg über Schliengen immerhin Joshua Kopp. Der Kapitän schleppt sich auch seit Wochen mit einer Verletzung herum. „Er kann maximal 60 Minuten spielen. Joshua hat noch Schmerzen“, informiert Güzel. Seine ersten beiden Saisontore erzielte Massimo De Franco gegen Schliengen. Güzel: „Ich hoffe, dass ihm die Treffer ein bisschen Aufschub geben. Man muss aber auch dazu sagen, dass er vor seinen Toren auch schon drei Hundertprozentige nicht gemacht hat.“