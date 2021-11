Fußball Vorzeitige Winterpause

Ein etwaiger Trainingsbetrieb unter den in der aktuellen Corona-Verordnung Sport des Landes Baden-Württemberg genannten Bedingungen steht den Vereinen frei. „Diese Woche werden wir noch trainieren“, sagt Fabio Muto, Cheftrainer beim FC Wittlingen. Auch er begrüßt den längst fälligen Schritt des SBFV, blickt aber in eine ungewisse Zukunft. „Wir müssen jetzt einfach abwarten, wie es weitergeht. Ich habe Angst, was mit dem Fußball passiert. Der Stellenwert geht bei vielen verloren.“

Im September hatte der Verbandsvorstand beschlossen, im Winter 2021/2022 keine Hallenwettbewerbe durchzuführen. Der Spielbetrieb soll, abhängig von den jeweiligen Rahmenterminkalendern, auf Landes- und Bezirksebene im Februar beziehungsweise März wieder starten. Gegebenenfalls auch mit den erforderlichen 2G-Regelungen, sofern diese zu diesem Zeitpunkt noch Bestand haben werden.

SBFV-Präsident Thomas Schmidt erklärt: „Dass uns die Möglichkeit gegeben war, unter veränderten Rahmenbedingungen weiter Fußball spielen zu dürfen, ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Dennoch kann ich hierzu meine Enttäuschung nicht verbergen, dass wiederum eine Entscheidung der politischen Ebene so kurzfristig getroffen und verkündet wird, dass unsere Vereine hier kaum Zeit hatten, zu reagieren. Unter diesen nochmals erschwerten Rahmenbedingungen sehen wir es als nicht mehr verhältnismäßig an, weiterhin am Spielbetrieb festzuhalten, und halten es für geboten, den Spielbetrieb in die Winterpause zu schicken.“