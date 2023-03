Ohne Thomas Wachenheim an der Seitenlinie trat der VfR Bad Bellingen am Sonntagnachmittag zum Duell beim TuS Efringen-Kirchen an. Und der Rücktritt schien seine Wirkung nicht verfehlt zu haben. Denn der VfR siegte mit 4:0. Bereits zur Halbzeit stand es 3:0 durch zwei Tore von Tim Schillinger (6./45.) sowie einem Treffer von Adrian Mouttet (37.).