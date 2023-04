Fußball Wacklige Gesamtlage

F C Schönau (7.) - SG FC Wehr-Brennet (6.); Sa.; 17.30 Uhr: Nach zwei Siegen in Folge gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf mussten sich die Schönauer vor Wochenfrist mit 1:4 beim Hochrhein geschlagen geben.

„Die Niederlage hatte mehrere Gründe“, blickt Sportchef Stefan Nopper zurück. „Wir haben gar nicht so schlecht gespielt, aber uns haben an diesem Tag zum Beispiel einige Leute gefehlt. Das ist für uns nicht so leicht aufzufangen.“ Insgesamt zeigt die Tendenz der Schönauer zwar in die richtige Richtung, „aber die Gesamtlage ist doch noch sehr wacklig“, erklärt Nopper. „Wir haben natürlich noch immer an der Tragödie um unseren Trainer zu knabbern. Das wird noch eine Weile dauern.“