Bis gegen 1 Uhr feierten die Regensburger noch in Wiesbaden im Stadion. Dann ging es mit dem Bus auf die fünfstündige Heimfahrt. „Ich habe mich kurz zuhause hingelegt.“ Denn dann ging es bei der offiziellen Aufstiegsfeier auf dem Haidplatz in der Regensburger Altstadt mächtig rund. Die Mannschaft feierte mit den Fans. Nach der offiziellen internen Verabschiedung einen Tag später stieg Gebhardt mit seiner Frau Caroline und dem besten Kumpel in den Flieger gen Ibiza.

Zur Winterpause sah es nach Durchmarsch aus

Auf den Balearen darf die unumstrittene Nummer eins die Beine hochlegen. Und sicherlich wird er auch den einen oder anderen Gedanken auf die abgelaufene Runde, seiner ersten im Trikot des Jahn, verschwenden. Eine Saison, die wechselhafter als das April-Wetter verlief.

Zur Winterpause sah alles nach einem Durchmarsch des SSV trotz des XXL-Umbruchs nach dem Abstieg im Sommer aus. Zehn Siege in Folge, 14-mal in Serie blieb das Team von Trainer Joe Enochs ungeschlagen und grüßte nach der Hinrunde mit elf Punkten Vorsprung auf Rang vier von der Tabellenspitze.

Dann aber geriet das Team ins Straucheln. Der Tod von Agyemang Diawusie ging natürlich nicht spurlos an seinen Mannschaftskameraden vorbei. Ausgerechnet in dieser Phase verletzte sich Gebhardt auch noch am Meniskus. Acht Partien musste er aussetzen. Unfreiwillig. „Da ist man hilflos. Es schmerzt um so mehr, wenn man nicht mitmachen kann.“ Der Vorsprung schmolz und schmolz. Schließlich ging es für die Regensburger nur noch um die Sicherung des Relegationsplatzes.

33 Pflichtpartien absolvierte Gebhardt in der vergangenen Runde. 2970 Spielminuten schlagen zu Buche, achtmal behielt er im Kasten des SSV die weiße Weste an. Damit kann man doch zufrieden sein, oder? „Ja, ich bin sehr zufrieden. Und das alles wurde mit dem Aufstieg gekrönt. Ich habe den nächsten Schritt gemacht“, bilanziert der Torhüter der U21-Nationalmannschaft.

In Regensburg fühlt er sich nicht nur sportlich wohl. Auch die 157 000-Einwohner-Stadt in Bayern hat es ihm und seiner Frau angetan. „Regensburg ist eine sehr schöne Stadt. Hier lebt es sich gut, vor allem im Sommer an der Donau ist es weltklasse“, sagt Gebhardt, dem schlicht die Zeit fehlt, um der alten Heimat einen Besuch abzustatten.

Gelegentlich schaut sich Gebhardt aber noch die Einträge in den Sozialen Medien über und vom FV Lörrach-Brombach an, wo er das Fußball-ABC beigebracht bekam, ehe er zum FC Basel wechselte und dort zum Profi reifte. Nach einem Leihjahr in Halle schloss er sich dann im vergangenen Sommer dem SSV Jahn Regensburg an.

„Mit dem FC Basel habe ich nichts mehr Hut“, macht Gebhardt deutlich. Was natürlich auch daran liege, dass die meisten Akteure, mit denen er noch zusammengespielt hatte, nach den vielen personellen Wechseln der jüngeren Vergangenheit gar nicht mehr da seien. Und auch die Tatsache, dass sein Verein, wo er sämtliche Nachwuchsstufen durchlief, am Ende nicht mehr auf ihn zählte, wird vermutlich ihr Übriges tun.

Gebhardt lebt auch nicht in der Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt. Er blickt gerne nach vorn statt zurück. „Ich freue mich riesig auf die 2. Bundesliga. Jetzt erholen wir uns aber erst einmal. Wir wollen natürlich den Klassenerhalt klar machen und die bestmögliche Performance abliefern“, erklärt der 22-Jährige, dessen Vertrag noch bis Juni 2026 läuft. Eine echte Stütze ist ihm Ehefrau Caroline. „Ihr bin ihr unendlich dankbar. Gerade die letzten Wochen waren ja nicht einfach. Aber sie hat mich unterstützt und stand immer an meiner Seite“, ist der Regensburger Torwart Felix Gebhardt dankbar.