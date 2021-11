Fußball Warnstufe

Da die Fans der Degerlocher nicht unbedingt pflegeleicht sind, hat der Verband dem ausrichtenden Klub besondere Vorkehrungen auferlegt. So muss beispielsweise ein besonderer Gästefan-Bereich im Stadion eingerichtet, und Getränke dürfen den Kickers-Anhängern nur in Pappbechern gereicht werden. „Wir rechnen mit etlichen hundert Anhängern, die ihre Mannschaft zu diesem Auswärtsspiel begleiten“, sagt Coach Aktas. „Das wird für alle eine Herausforderung.“ Selbst die Spieler der ersten Mannschaft müssen für dieses Match im Grütt schuften.

Auf der sportlichen Seite macht man sich beim FV Lörrach-Brombach keine Illusionen. „Die Kickers sind klarer Favorit. Schon ein Punkt gegen diese Oberliga-Spitzenmannschaft wäre eine Sensation“, muss Aktas mit der krassen Außenseiterrolle leben.

Personelle Situation weiter angespannt

Es ist aber nicht so, dass der ehemalige Erstbundesligist (gehörte in den Spielzeiten 1988/89 und 1991/92 der 1. Bundesliga an und erreichte 1987 das DFB-Pokalfinale) in der aktuellen Oberliga-Saison dominant auftritt. Der Klub aus dem Stuttgarter Stadtteil Degerloch ist aktuell nur Zweiter. Allerdings sind die Blauen im Aufwind. Mit einem 7:0 (2:0)-Kantersieg gegen den SV Linx unter der Woche wurden die coronabedingten Nachholspiele beendet, so dass die Kickers jetzt nur noch zwei Punkte hinter Spitzenreiter SGV Freiberg liegen. Was den Linxer Trainer Thomas Leberer zu einem interessanten Vergleich animierte: „Als wir in Freiberg gespielt hatten, habe ich gesagt, das ist die beste Mannschaft der Oberliga“, sagte er am Mittwoch nach dem Spiel im Gazi-Stadion – „aber ich muss mich korrigieren. Die Kickers haben eine absolute Top-Mannschaft, eine tolle Truppe“.

Personell sieht’s bei den Lerchenstädtern weiter bescheiden aus. Fehlen wird nach seinem Platzverweis in Oberachern Mustafa Muharemovic. Weiterhin angeschlagen ist Aramis Rohner, „sein Einsatz daher unwahrscheinlich“, betont Aktas.

Hoffnung auf einen Einsatz besteht bei Mirco Böhler. „Er bestreitet das Abschlusstraining, dann sieht man weiter“, sagt Aktas, der aber weiterhin auf den verletzten Yannick Bato verzichten muss. Wieder dabei ist Batuhan Sevinc, der als Innenverteidiger auflaufen könnte, damit Bersat Ozan fürs zentrale Mittelfeld frei wäre.