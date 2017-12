Fußball Was für eine glanzvolle Besetzung

Unter dem Motto „Mit Herz den Jugendsport fördern“ wird auf Initiative von Patrick Scheuermann und des FV Lörrach-Brombach an diesem Wochenende (9./10. Dezember) erstmals ein großes internationales Juniorenturnier unter dem Namen PS-Immo-Cup ausgetragen.

Lörrach/Weil am Rhein (pd/nod). Das Turnier geht am morgigen Samstag in Lörrach im Sportpark Grütt auf drei Kunstrasenplätzen und am Sonntag in Weil am Rhein in der Sporthalle der Markgrafenschule über die Bühne.

Erstmals werden Topteams der U13-Junioren aus ganz Europa in Lörrach und in Weil am Rhein ihr Können unter Beweis stellen. Das Turnier wird gemeinsam von den Jugendabteilungen des FV Lörrach-Brombach und des SV Weil ausgerichtet und organisiert. Mit dem FC Liverpool, PSV Eindhoven, Juventus Turin, Red Bull Salzburg, FC Basel, FC St. Gallen, AS Nancy-Lorraine, Borussia Dortmund, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart und dem SC Freiburg werden Top-Nachwuchsteams von Profiklubs aus sieben europäischen Ländern dabei sein. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld mit den Lokalmatadoren des FV Lörrach-Brombach und des SV Weil. Des weiteren wirken zwei Auswahlteams der Städte Schopfheim und Rheinfelden mit.

Keine Frage: Der PS-Immo-Cup mit so prominenten Jugendteams wird ein Highlight der Sportstädte Lörrach und Weil am Rhein werden und steht unter der Schirmherrschaft des Bundestagsabgeordneten Armin Schuster.

„Damit wollen wir den Regionalcharakter wahren und Spielern aus Amateurvereinen die Möglichkeit geben, gegen den Nachwuchs von Profiklubs zu spielen“, betont Patrick Scheuermann.

Organisatorisch ist das bevorstehende Jugendturnier der Extraklasse wieder eine große logistische Herausforderung (Spielpläne, An- und Abreise, Transfers, Hotels, Gasteltern, Verpflegung und vieles mehr), denn alles muss perfekt geplant und organisiert werden, damit sich die Mannschaften und ihre Begleiter im Dreiländereck wohlfühlen.

Die Spiele auf den Kunstrasenplätzen im Lörracher Grüttpark beginnen am Samstag um 11 Uhr. Gegen 17.30 Uhr ist die Siegerehrung vorgesehen. Die Spiele in der Sporthalle der Markgrafenschule in Weil am Rhein starten am Sonntag um 9 Uhr, das Endspiel findet gegen 17 Uhr statt.