Fußball: Was ist nur mit dem FSV los?

Zur Ehrenrettung des FSV Rheinfelden muss aber auch gesagt werden, dass Gegner Tiengen ein exzellentes Spiel machte. „Ich halte den FC Tiengen für stärker als den FV Lörrach-Brombach. Ungeachtet dessen ist die Leistung der Mannschaft Anlass genug, um mit ihr in der kommenden Woche das Gespräch zu suchen “, merkte FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna an.

In den ersten Minuten war die Welt beim FSV Rheinfelden noch in Ordnung. Dafür sorgte ein spektakuläres Kopfballtor von Ylber Lokaj, mit Abstand bester Rheinfelder an diesem Abend, in der 2. Minute. Der Abwehrspieler rauschte in einen Eckball von rechts und köpfte den Ball mit Urgewalt zur frühen Führung in die Maschen.