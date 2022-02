Fußball Wasmer hört in Laufenburg auf

„Es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Ich will ausdrücklich betonen, dass es nicht an der Mannschaft liegt“, erklärt Wasmer auf der Homepage des Vereins. „Der Kader ist (aus verschiedenen Gründen) zu klein und es wird auch in der Rückrunde eine sehr schwierige Aufgabe werden. Dass ich von Mittwoch bis Samstag eigentlich pausenlos damit beschäftigt war am Wochenende 14 Mann zusammen zu bekommen, war sicher auch nicht positiv zum Gesamten“, so Wasmer weiter. Einen wichtigen Grund sieht Wasmer auch in der Corona-Pandemie, die alles aus dem Gleichgewicht gebracht habe.

Im Sommer 2011 trat Michael Wasmer die Nachfolge des damaligen Trainers der zweiten Mannschaft Thomas Rudigier an und coachte das Team von Beginn an sehr erfolgreich. Zweimal klopfte er mit seiner Mannschaft am Bezirksligator an. Beide Male blieb ihm aber der Aufstieg nach den Relegationsspielen verwehrt. Sechs Jahre später, im Sommer 2017, übernahm der den Posten des Cheftrainers der ersten Mannschaft, die damals noch in der Bezirksliga spielte.