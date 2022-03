Fußball Wechsel an der Tabellenspitze

Bis auf einen Zähler an die Rheinfelder sind jetzt die Sportfreunde aus Schliengen herangerückt. Die Elf von Trainer Alex Schöpflin setzte sich klar beim FC Hausen mit 5:1 durch. Mann des Tages war ohne Zweifel David Held, der in der zweiten Halbzeit drei Treffer markierte. Für die Hausener war es die erste Heimniederlage in dieser Saison.

Wichtige drei Punkte heimste die Reserve des FC Wittlingen am Samstagabend beim 3:0 zuhause gegen den TuS Kleines Wiesental ein. Schon nach zwei Minuten brachte Felix Eckenstein die Kandertäler in Front. Salvatore Di Mattia erhöhte wenig später auf 2:0. Kurz vor Schluss traf auch noch Lukas Hug. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wenngleich man auch sagen muss, dass das Kleine Wiesental coronageschwächt bei uns angetreten ist“, informiert Trainer Sebastian Räpple, der nun wieder an der Seitenlinie der „Zweiten“ steht, nachdem er am Ende des vergangenen Jahres beim Landesligateam neben Fabio Muto einsprang.