Fußball Wechsel an der Tabellenspitze

Beim TuS Lörrach-Stetten zeigt die Formkurve deutlich nach oben. Nach dem dramatischen Pokalsieg gegen den FC Erzingen behielt die Elf von Trainer Faik Zikolli nun auch gegen den FC Wittlingen II mit 3:1 die Oberhand. Den Stettenern merkte man noch die 120 Minuten gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter an. Nichtsdestotrotz erzielte der TuS nach einer knappen halben Stunde durch Arjenit Gashi den Führungstreffer. Kurz vor dem Pausentee markierte Michael Stammler allerdings den Ausgleich. Stetten hatte im zweiten Durchgang mehr vom Spiel und gute Möglichkeiten zum 2:1. Die Erlösung kam dann 20 Minuten vor dem Ende, als Matthias Bader jubelnd abdrehte und für die erneute Führung sorgte. „Von da an ging dann alles einfacher“, lässt Zikolli wissen. Wenig später stellte Marc Müller auch noch auf 3:1. „Dieser Sieg ist nach dieser anstrengenden Woche ganz wichtig für die Entwicklung der Mannschaft“, freut sich Zikolli.

In Torlaune zeigten sich der TuS Binzen, der den FV Degerfelden mit 9:0 nach Hause schickte, und der SV Weil II. Die Grenzstädter fegten die personell geschwächte SG FC Wehr-Brennet II mit 10:3 vom Platz. „Das war eine Reaktion auf die letzte Woche“, betont Trainer Marco Kern. „Der frühe Führungstreffer nach 30 Sekunden hat uns natürlich in die Karten gespielt.“

Mächtig was los war auch in Hausen in der Begegnung zwischen dem heimischen FC und den Gästen aus Hauingen. Am Ende fuhren die Wiesentäler einen 4:2-Sieg ein. „Die Niederlage ist nicht unverdient“, macht Hauingens Cheftrainer Mick Fahr deutlich, der mit der Vorstellung des Unparteiischen Tobias Steinke aber alles andere als zufrieden war: „Für mich hat der Schiedsrichter maßgeblich dazu beigetragen, dass das Spiel so aufgeheizt wurde. Er war komplett überfordert und hat dann versucht, sich mit einer Kartenflut zu retten, machte es dabei aber noch schlimmer.“ Insgesamt zeigte Steinke 15 Gelbe, eine Rote und eine Gelb-Rote Karte. „Außerdem hat er mir Gelb-Rot gegeben. Das war wirklich unfassbar“, kritisiert Fahr.

Glänzend aufgelegt war am Sonntagnachmittag Sergio Cammarano vom SV Schopfheim. Der Torjäger traf beim 4:0 in Huttingen gleich viermal. Coach Uwe Krähling wollte seinen Schützling nach Abpfiff aber nicht zu hoch in den Himmel loben. „Sergio ist am Ende des Tages mit seiner unnachahmlichen Art im Abschluss der Matchwinner, aber so etwas ist auch immer eine Mannschaftsleistung.“