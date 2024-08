Fußball: Wechselgerüchte und Auswärtssieg

Auffälligster Akteur bei den Gästen war Thierno Barry. Er glänzte mit einem Doppelpack. Und Bénie Traoré steuerte ein Tor und eine Vorlage bei.

In der ersten Halbzeit stand der FC Basel defensiv sicher. In der Offensive waren vor allem Traoré und Barry auffällig. Mit der ersten richtigen Torchance ging der FC Basel in der 25. Minute durch den fleißigen Traoré nach Vorlage von Dominik Schmid in Führung.