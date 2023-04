Fußball Wegen Siegin: VfR atmet auf

Es war sicherlich ein Schock für alle, die es mit dem VfRBad Bellingen halten, als Tim Siegin am vergangenen Wochenende in Buch mit Verdacht auf einen Bänderriss vorzeitig vom Feld musste. Wie sich nun herausstellte, war die Verletzung des Torjägers doch nicht ganz so schlimm, wie zunächst befürchtet. „Er war wieder im Training. Für das Wochenende schauen wir, ob es Sinn macht“, informiert VfR-Sportchef Kai Schillinger.

Siegin hatte bereits weite Teile der Saison aufgrund einer Verletzung und einer mehrwöchigen Sperre verpasst, kommt bislang nur auf neun Ligaspiele. Welchen Wert der 26-Jährige für die Markgräfler hat, stellte er bei seinem Comeback gegen Weilheim gleich wieder unter Beweis, als er sechs Treffer erzielte. Auch in den beiden darauffolgenden Partien traf Siegin jeweils einmal. Ohne den Angreifer wäre es in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfs natürlich deutlich schwerer. Zumal der VfR nun nach vier Siegen am Stück das erste Mal unter Peter Johann beim 2:4 in Buch den Kürzeren ziehen musste.