Fußball Wegweisendes Duell auf Augenhöhe

Der 13. Spieltag am vergangenen Wochenende rief jedoch sowohl auf Weiler als auch auf Auggener Seite neue Glücksgefühle hervor. Während der SVW das Aufsteigerduell gegen den FC Teningen zu Hause mühelos mit 4:0 gewann, landeten die Rebländer mit dem 5:1 vor heimischem Anhang gegen den SC Pfullendorf einen spektakulären Befreiungsschlag.

Schneiders Respekt vor der Weiler Offensive

Beide Mannschaften tankten vor dem morgigen Duell also eine Menge Selbstvertrauen. Knab sieht jedoch sein Team eher in der Außenseiterrolle: „Auggen ist eine erfahrene Mannschaft, die in der vergangenen, aber auch schon in dieser Saison bewiesen hat, dass sie sehr gut Fußball spielen kann. Für mich geht der Gast als Favorit in dieses Match.“ Davon will allerdings Auggens Trainer Marco Schneider nichts wissen: „Wir haben uns alle über den Sieg gegen Pfullendorf sehr, sehr gefreut. Wir wollen diesen Heimerfolg nun natürlich mit einem Dreier in Weil vergolden. Doch das wird extrem schwer. Ich sehe ein Duell auf Augenhöhe. Da wird wohl die Tagesform entscheiden.“

Großen Respekt nötigt Schneider die Offensive des SV Weil ab: „Da haben sie mit Ridje Sprich einen herausragenden Torjäger in ihren Reihen. Aber auch Yannik Weber und Marvin Stöhr sind brandgefährlich. Die Weiler Offensive wird für unsere Defensive sicherlich eine Herausforderung sein.“ Zudem beeindruckt Schneider beim kommenden Gegner das Anlaufen und die Geschwindigkeit im Spiel nach vorne.

Beide Mannschaften müssen morgen auf ihre Langzeitverletzten verzichten. Fehlen wird auch auf Weiler Seite Julien Tschira. Er ist immer noch gesperrt.