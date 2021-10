Fußball Wehr-Brennet zieht Reserve zurück

„Es war klar, dass es eine große Aufgabe werden würde, mit vier aktiven Mannschaften in die Saison zu gehen. Wir wollten auch einfach einen sportlichen Unterbau haben. Dass wir jetzt zurückziehen müssen, ist für mich, aber auch für die Spieler eine große Enttäuschung“, macht Matthias Kaiser, der Vorsitzende des FC Wehr, deutlich.

Nach zwei sieglosen Spielen sind die Sportfreunde aus Schliengen seit dem vergangenen Wochenende wieder zurück in der Erfolgsspur. Souverän behielt die Elf von Trainer Alex Schöpflin beim SV Eichsel mit 4:0 die Oberhand. Punktgleich mit dem TuS Binzen liegt Schliengen auf dem dritten Rang. Am Samstag, 17 Uhr, erwarten die Sportfreunde den SV Schopfheim. „Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und drei Punkte einfahren“, gibt Schöpflin die Richtung vor.

Dem Übungsleiter war klar, dass seine Mannschaft nicht ungeschlagen in die Winterpause gehen wird. Die Fehler habe man nun identifiziert. „Wir wollen diese in Zukunft natürlich abstellen.“

Nur drei Zähler hinter Schliengen steht der FC Hausen, dem zuletzt beim 0:4 in Binzen seine Grenzen aufgezeigt wurden. „Wir können unsere Möglichkeiten sehr gut einordnen. Binzen war an diesem Tag einfach klar besser“, lässt Trainer Atilla Ürgen wissen. Am Sonntag empfängt Hausen ab 15 Uhr den TuS Lörrach-Stetten mit Coach Faik Zikolli. „Ich habe mit dem Faik nie im Fußball oder beruflich zusammengearbeitet, aber man begegnet sich ja trotzdem irgendwie immer im Fußball. Und so haben wir dann auch Freundschaft geschlossen“, freut sich Ürgen auf das Aufeinandertreffen.

Ein ganz wichtiges Duell im Tabellenkeller steht am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Programm, wenn der FC Huttingen zuhause auf den FC Wittlingen II trifft. Beide Teams sammelten bislang lediglich neun Zähler und liegen auf einem Abstiegsplatz. „Ich gehe von einem absoluten Kampfspiel aus, wir müssen da auf jeden Fall dagegenhalten, sonst werden wir keine Chance haben“, betont Wittlingens Spielertrainer Salvatore Di Mattia.

Die Kandertäler haben in dieser Saison mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. „Wir müssen die Spieler in unseren drei Aktivmannschaften hin und her schieben.“ Nichtsdestotrotz geht der Stürmer davon aus, „dass wir eine schlagfertige Truppe auf das Feld bekommen.“

Spitzenreiter FSV Rheinfelden II bekommt es am Sonntag, 17 Uhr, zuhause mit dem TuS Kleines Wiesental zu tun, der zuletzt den SV Liel-Niedereggenen mit 8:1 deklassierte. Jene Lieler treffen am Samstag, 17 Uhr, vor heimischer Kulisse auf den FC Hauingen. Keine einfache Aufgabe erwartet wohl den TuS Binzen am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz beim SV Todtnau. Eine halbe Stunde später wird die Partie im Nonnenholz zwischen dem SV Weil II und dem FV Degerfelden angepfiffen.