Fußball: Wehr klopft an Landesliga-Tür

Dagegen hat die SG FC Wehr-Brennet, die sich nach der Saison auflöst, durchaus in dieser Spielzeit abgeliefert. Platz zwei darf als Erfolg gewertet werden.In der kommenden Saison spielt der FC Wehr mit seinen Aktivmannschaften in der Bezirks-/Landesliga und Kreisliga B. Brennt dagegen startet mit ihren Aktivteams in der Kreisliga C.