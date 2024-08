Fußball: Weil düpiert Wyhl

Die bislang so überzeugenden Kaiserstühler trafen auf einen Gastgeber, der an diesem Tag einfach besser war. Schepperle freute sich besonders über das erste Tor von Mo Krubally im Weiler Dress. Es war die 47. Minute, als der Ex-Stettener nach einem Schuss des einmal mehr glänzend agierenden Marvin Stöhr den Abpraller souverän einlochte. 14 Minuten nach dem Führungstreffer war es Torjäger Marvin Stöhr, der einen Konter über Abwehrmann Hannes Kaiser gekonnt mit dem 2:0 abschloss. Die Gäste hatten zwar auch drei, vier gute Möglichkeiten in diesem trotz der Hitze hochklassigen Match doch Weils Keeper Sandro Keller glänzte mit seinen Reflexen.