Fußball: Weil II kehrt zurück in die Bezirksliga

Der Kopf brummte am Sonntag bei so manch einem Weiler: Ausgiebig bis tief in die Nacht - so wie es sich auch gehört - feierten die Grenzstädter um das Trainerduo Sascha Samardzic und Marco Kern die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga. Die größten Feierbiester? „Das ist schwierig zu sagen. Wir haben einige, die den Weg nach Hause nicht finden“, grinst Kern. „Aber Tim und Meik Rusch gehören sicherlich zu den Größten“, sagt Kern, dem es am Sonntag nach eigener Aussage tatsächlich gar nicht so schlecht ging. Das 4:1 im Heimspiel über den FC Kandern war letztlich belanglos, hatte Verfolger SV Eichsel zuhause doch schon mit 1:3 gegen den FV Lörrach-Brombach II den Kürzeren gezogen. Somit stand Weil II bereits zur Halbzeit als Meister fest. „Wir Trainer haben es gewusst. Für uns war es eine riesige Erleichterung. Den Spielern haben wir davon aber noch nichts erzählt, wir haben das Ergebnis in Eichsel für uns behalten“, sagt Kern. „Daher war der eine oder andere auch richtig sauer, als er beim Stand von 1:1 ausgewechselt wurde. Nach dem Spiel haben es die Jungs dann auch verstanden.“