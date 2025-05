An einer baldigen Meisterfeier und dem damit verbundenen Aufstieg der Landesliga-Reserve des SV Weil gibt es aktuell kaum noch Zweifel. Die Verfolger aus Efringen-Kirchen und Eichsel hat das Team von Sascha Samardzic und Marco Kern in den vergangenen Wochen erfolgreich auf Distanz gehalten. Nach dem 3:1-Derbysieg über die „Zweite“ des FV Lörrach-Brombach thront der SV Weil II mit 58 Zählern an der Spitze der Kreisliga A West und darf sich langsam mit den Planungen der Meisterfeier befassen.