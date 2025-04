Fußball: Weil lässt Favorit alt aussehen

Über den SV Weil wird man in dieser Saison nicht so richtig schlau. Vor dem Gang in die Winterpause schossen die Schützlinge von Trainer Andreas Schepperle im Nonnenholz dem FV Lörrach-Brombach mit 6:1 ab. War die 0:2-Auswärtsniederlage gegen den wiedererstarkten SC Wyhl nach der Winterpause noch erklärbar, ließ die 0:4-Heimschlappe eine Woche später zu Hause gegen den abstiegsbedrohten FV Herbolzheim nicht nur Coach Schepperle ratlos zurück. Doch anschließend läuft’s plötzlich. Die beiden Bezirks-Derby gegen den TuS Binzen wurden jeweils überzeugend gewonnen. Und nun dieser Auswärtssieg beim Tabellenführer, der die Konkurrenz wieder im Auge behalten muss.

Maximilian Maiererzielt das goldene Tor

Auf dem großen Rasenplatz im Ortsteil Wolfenweiler fühlte sich ein hellwacher SV Weil ausgesprochen wohl. Das entscheidende Tor in dieser Partie gelang Maximilian Maier, der langsam aber sich den Gefallen am Toreschießen findet. Es war die 24. Minute, als Amin Rouag den Ball im Mittelfeld eroberte und dann Marvin Stöhr bediente. Weils Torjäger spielte darauf hin den perfekten Pass in die Tiefe. Maier nahm den Ball auf, lief noch ein paar Meter und ließ Gastgeber-Keeper Marcel Neumann keine Chance.