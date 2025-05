Fußball: Weil setzt Erfolgsserie fort

In den verbleibenden Minuten verpasste es der SV Weil, den knappen Vorsprung weiter auszubauen. So mussten die Gastgeber zum Verdruss von Trainer Andreas Schepperle noch ein wenig um den Heimsieg bangen. Mit diesem Sieg ist der SV Weil der Pokalteilnahme in der kommenden Spielzeit ein großes Stück näher gekommen.