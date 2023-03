Fußball Weil überrascht

Der Erfolg der Mannschaft von Cheftrainer Fahredin Zikolli war nicht unverdient. „Wir waren bei so einem Derby natürlich sehr motiviert“, meinte Zikolli. Der SVW spielte sicher aus der Abwehr heraus und sorgte immer wieder für Nadelstiche. Allerdings wollten lange keine Tore gelingen. Der Knoten platzte nach einem durch Schepperle verwandelten Handelfmeter. Nach dem Führungstreffer mussten die Gäste aufmachen und fingen sich dann nach einem Konter das 0:2. „Es lief maximal unglücklich“, lautete das Fazit von FVLB-Trainer Dennis Weiß. Seine Hauptkritikpunkte war das Angriffsverhalten seiner Mannschaft, das nur in der zweiten Halbzeit zufriedenstellend war. „Wir haben es vorne nicht so effektiv ausgespielt. Weil hat es aber auch gut wegverteidigt“, lobte Weiß den Gegner.