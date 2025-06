Fußball: Weil vor dem FVLB

Mit ihrem fünften Tabellenplatz in der Abschlusstabelle können die Blauen zufrieden sein. Die Teilnahme am Verbandspokal in der kommenden Spielzeit ist gesichert. Zusätzliche Freude über das Erreichte dürfte die Tatsache ausgelöst haben, dass der SV Weil am Ende einen Platz vor dem ewigen Rivalen FV Lörrach-Brombach über die Ziellinie gegangen ist.

Die letzte Saison-Partie am Samstag war über weite Strecken eine einseitige Angelegenheit. Auffälligster Spieler beim Gastgeber war Justin Samardzic. Ihm gelang in der zweiten Halbzeit innert elf Minuten ein waschechter Hattrick.