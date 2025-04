Fußball: Weil zu Gast beim starken Spitzenreiter

Einsam führt der FC Wolfenweiler-Schallstadt die Tabelle der Landesliga, Staffel II, an und steht bereits mit einem Bein in der Verbandsliga Südbaden. Dass der SV Weil für den Tabellenführer aber durchaus zum Stolperstein werden kann, beweist das Hinspiel beider Teams im Nonnenholzstadion. Zwar lag der SV Weil nach knapp 50 Minuten mit 0:3 in Rückstand, kam aber durch die Treffer von Marvin Stöhr (79.) und Justin Samardzic (90. +4) spät bis auf 2:3 an den Spitzenreiter heran. „Das ist natürlich eine schwere Aufgabe, aber es ist auf jeden Fall etwas möglich“, erinnert sich auch Schepperle an die knappe Hinspielniederlage. Schepperle, der den FC Wolfenweiler-Schallstadt bereits in der Vorwoche beim Auswärtssieg in Binzen (4:0) beobachtet hatte, attestiert dem Tabellenführer „eine gute Spieleröffnung“ und „sehr variables Spiel über die Außen“.