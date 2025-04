Fußball: Weiler bauen ihre Führung aus

Der Knackpunkt in dieser Partie war sicherlich auch die Rote Karte gegen Rheinfeldens Andre Kem nach knapp einer Stunde Spielzeit beim Stand von 0:0. Meik Rusch brach für die Heimmannschaft kurz darauf dann den Bann und markierte in der 69. Minute die Führung. Bleon Selmani war es, der kurz vor Ultimo das 2:0 besorgte und den Tabellenführer damit weiter von der Bezirksliga träumen lässt (86.).

Für Selmani war es der erste Einsatz in diesem Kalenderjahr in der „Zweiten“. Der 20-Jährige spielt seit der Rückrunde im Landesliga-Team, das am Oster-Wochenende allerdings spielfrei hatte. Besonders ärgerlich aus FSV-Sicht: Eine Viertelstunde vor Schluss parierte Weils Schlussmann Tim Rusch einen Elfmeter von Enrico Boudjemaa. Es wäre das 1:1 gewesen. „Es ist einiges besser gelaufen als die Woche davor. Was man dennoch verbessern muss, ist die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Da wurde noch zu oft die falsche Entscheidung getroffen“, erklärt Marco Kern vom Weiler Trainerteam.