Fußball: Weiler drei Minuten in Panik

In der Tat: Ein über weite Strecken enttäuschender SV Laufenburg war an diesem Donnerstagabend lediglich drei Minuten besser, in denen die Treffer des eingewechselten Jonas Gläsemann (87.) und Sandro Knab (90.) den Nullachtern doch noch ein glückliches Unentschieden bescherten.

Das Hochrhein-Derby am 13. Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel 2, riss die Zuschauer auf dem Nebenplatz während mehr als einer Stunde nicht gerade von den Sitzen. Dennoch war der SV Weil auch in dieser Phase die bessere Mannschaft. Bis auf das Abseitstor von Knab in der 58. Minute kam von der Heimmannschaft im Spiel nach vorne so gut wie nichts. Defensiv ließen die Weiler mit ihren aufmerksamen Innenverteidigern Hannes Kaiser und David Groß nichts zu. Ein Kopfball des aufgerückten Abwehrspielers Eduard Nowak (34.), der allerdings das Weiler Gehäuse deutlich verfehlte, war aus Laufenburger Sicht bis zur 87. Minute der einzige Aufreger.