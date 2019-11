Fußball Weiler Reserve zeigt Charakter

Bereits am Samstagnachmittag musste sich der FC Huttingen bei Aufsteiger SF Schliengen mit 1:3 geschlagen geben. „Diese Niederlage ist verdient. Wir waren immer einen Schritt zu spät“, ärgert sich Huttingens Spielertrainer Guido Perrone. Schliengen dufte sich nach zuletzt etwas schwächeren Leistungen wieder einmal über einen „Dreier“ freuen. Die Elf von Coach Alex Schöpflin rangiert weiter auf einem starken siebten Tabellenplatz.

Keine Tore bekamen die Zuschauer in der Partie zwischen dem SV Eichsel und dem TuS Kleines Wiesental zu sehen. Für Eichsels Cheftrainer Jürgen Mair geht die Punkteteilung in Ordnung: „Die Partie war ausgeglichen. Es gab auf beiden Seiten die ein oder andere Torchance, doch am Ende hätte keiner den Sieg verdient gehabt.“

Gegen den SV Liel-Niedereggenen zeigte die Verbandsliga-Reserve des SV Weil ein anderes Gesicht. Im heimischen Nonnenholz gab es ein 5:0. „Die Jungs haben Charakter gezeigt“, lässt Viteritti wissen. Die Weiler hatten vom Beginn an das Geschehen im Griff. Nach dem Pausentee ging es weiter nur in eine Richtung. Viteritti durfte sich über vier weitere Treffer freuen. Einen wichtigen Auswärtssieg hat der SV Schopfheim beim 5:2 in Degerfelden eingefahren. Mann des Spiels war Burak Asik, der gleich dreimal jubeln durfte. In der ersten Halbzeit waren es aber die Degerfelder, die etwas mehr vom Spiel hatten. Schopfheims Torhüter Dirk Bogenschneider parierte aber ein ums andere Mal stark. Im zweiten Durchgang wurde Schopfheim immer besser.