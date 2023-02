Seit dem 1. Juli 2019 leitet Schepperle die sportlichen Geschicke der ersten Mannschaft. Aktuell rangieren die Blau-Weißen auf Rang vier in der Landesliga mit sechs Punkten Rückstand zur Tabellenspitze. Mit der Entwicklung zeigt sich die Sportliche Leitung sehr zufrieden. Erneut konnten mehrere Eigengewächse in die erste Mannschaft integriert werden. Trotzdem mischt die Mannschaft im vorderen Tabellendrittel mit. Diesen Weg wird man im Nonnenholz auch in Zukunft gehen.

Sportliche Leitung und Trainerteam waren sich in allen Punkten einig, so war die Vertragsverlängerung nur eine Formalie, so Sportchef Perseus Knab. „Wir wollten von Anfang an langfristig zusammenarbeiten. Daran hat sich nichts geändert.“