Der FSV Rheinfelden feilt weiter am Kader für die kommende Saison in der Fußball-Landesliga. Mit Saner Öz haben die Löwenstädter einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben. Der Zentrumsspieler kommt von der SG FC Wehr-Brennet und befindet sich mit der SG aktuell noch im Rennen um Relegationsplatz zwei, der zur Aufstiegsrunde zur Landesliga qualifizieren würde. „Saner ist ein sehr junger, talentierter Zentrumsspieler und möchte sich bei uns überbezirklich weiterentwickeln. Er bietet zeitgleich unserem Trainer Anton Weis mehr Flexibilität im Spielsystem und verjüngert den Kader“, freut sich FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna über den Neuzugang. In der laufenden Bezirksligasaison kommt der 19 -Jährige auf neun Treffer und sechs Torvorlagen in 25 Einsätzen.