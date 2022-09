Fußball Weiterhin punkt- und torlos

Auch der SV Karsau hat bislang alle seine Spiele gewinnen können. Der Aufsteiger schwebt weiter auf einer Euphoriewelle. Im Derby gegen den FSV Rheinfelden II behielten die Dinkelberger knapp mit 3:2 die Oberhand. „Wir haben am Ende etwas glücklich gewonnen“, lässt Karsaus Trainer Hanspeter Elsasser wissen.

Der FSV sei die spielbestimmende Mannschaft gewesen, „wir dagegen haben drei Konter gefahren und waren eiskalt“. Anton Weis, der für das Nachbarschaftsduell in der „Zweiten“, aushalf, brachte die Landesligareserve mit einem Traumtor früh in Führung. Kurz vor der Pause vergab Christian Wendt die große Möglichkeit vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte Karsau die Partie binnen 15 Minuten und stellte dank der Tore von Salifu Fadera, Anil Cakal und Tim Brugger auf 3:1. Der Anschlusstreffer von Dustin Volkmann änderte nichts mehr an den drei Punkten für die Karsauer.

„Rheinfelden hat nach dem 3:2 noch einmal Druck gemacht, wir haben aber keine hochkarätigen Chancen mehr zugelassen“, betont Elsasser. In der Nachspielzeit sah Rheinfeldens Yannik Häusel wegen einer Tätlichkeit noch die Rote Karte. Für den FSV war es die erste Niederlage in dieser Saison.

Noch immer wartet der SV Herten II auf das erste Tor und die ersten Punkte. Auch im Heimspiel gegen den FC Hausen mussten sich die Schützlinge von Trainer Dominik Uhrig mit 0:3 geschlagen geben. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten das Spiel in der ersten Halbzeit unter Kontrolle, nutzen unsere Chancen aber nicht“, hadert Uhrig.

Für einmal durften die Hertener dann doch kurz jubeln. Youssouf Toure erzielte das vermeintliche 1:0, doch Schiedsrichter Deniz Baki ahndete eine Abseitsstellung. „Für mich war das kein Abseits“, ärgert sich Uhrig. Nach dem Gegentreffer zum 0:1 habe seine Mannschaft sehr nervös agiert.

„Der Kopf hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so der SVH-Coach. In der Schlussphase wurden die Hertener noch zweimal ausgekontert. „Das Ergebnis war aus meiner Sicht zu hoch und unverdient. So war es die vergangenen Wochen auch schon.“

Den dritten „Dreier“ der noch jungen Spielzeit fuhr der FC Wittlingen II beim 3:2-Auswärtssieg gegen Absteiger Bosporus FC Friedlingen ein. „Dass wir jetzt schon neun Punkte auf dem Konto haben, damit hätte keiner gerechnet“, ist Coach Sebastian Alesi stolz auf sein Team. „Die Jungs wissen aber, dass es ums Überleben geht und so spielen wir auch. Kämpferisch ist das wirklich top.“