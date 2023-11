Fußball: Weltmeisterin die neue Vorsitzende

Mit ihrer beeindruckenden Karriere, ihren persönlichen Erfahrungen und ihrer engen Verbindung zum südbadischen Fußball ist Behringer prädestiniert, die Ziele der SBFV-Stiftung voranzutreiben. Sie erfreut sich auf die neue Aufgabe und betonte ihre Entschlossenheit, die Unterstützungsleistungen der Stiftung weiter auszubauen. Sie sagte: „Die Wahl zur Vorsitzenden der SBFV-Stiftung ist für mich nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Verpflichtung, Fußballerinnen und Fußballern in Not beizustehen. Gemeinsam wollen wir die Werte des Sports hochhalten und diejenigen unterstützen, die unsere Unterstützung am meisten benötigen. Ich blicke voller Vorfreude auf die kommenden Herausforderungen und darauf, die Mission der Stiftung weiter voranzutreiben.“