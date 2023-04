Fußball Wenn der Kopf nicht mitspielt

Situation für Jäger durchaus bekannt

Der 32-Jährige war beim letzten Abstieg aus der Bezirksliga 2017 schon mit dabei. Damals hatte der SVH unter Trainer Thorsten Szesniak an den letzten beiden Spieltagen einen Fünf-Punkte-Vorsprung nicht über die Ziellinie gebracht. Trotz des Abstiegs blieb die Mannschaft zusammen und feierte den direkten Wiederaufstieg. „Das hat uns zusammengeschweißt. Letztlich war das eine coole Erfahrung, aber das muss ich jetzt trotzdem nicht mehr haben. Ich will in der Liga bleiben.“ Erst zum dritten Einsatz war Joshua Kopp am vergangenen Wochenende gekommen.

Der 23-Jährige ist berufsbedingt nicht oft in seiner Heimat, soll in den kommenden Partien aber wieder vermehrt auflaufen. „Joshi ist eine große Verstärkung für uns.“ Kopp spielte gegen Hochrhein neben Jäger in der Innenverteidigung, ist insgesamt sehr variabel einsetzbar. Jens Murawski fehlt den Hertenern am Sonntag gesperrt. Giuseppe Imbrogiano steht nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung am Wochenende wohl wieder zur Verfügung.