Fußball Wenn der Vater seine Söhne trainiert

Auch der FC Schönau startete mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit, bezwang den FC Schlüchttal mit 4:1, schied am Dienstag allerdings im Bezirkspokal beim B-Ligisten SG Grenzach-Wyhlen überraschend mit 0:2 aus. „Da haben wir wieder ein bisschen von unserem gewonnenen Selbstvertrauen verloren”, ärgert sich Trainer Christian Lais. Zu allem Übel verletzte sich auch noch Fabian Behringer schwer. „Ein MRT steht ihm noch bevor, aber es könnte sich um einen Außenmeniskusriss handeln. Das wäre sehr bitter für Fabian, für uns erst recht.”

Spendenaktion für Hertener Kindergarten

Insgesamt muss Lais auf einige Verletzte verzichten. „Das wird hart in den kommenden Wochen, da wir den jungen Spielern zu einem solch frühen Zeitpunkt schon viel Verantwortung übertragen müssen. Das war so nicht geplant.” Der Schönauer Übungsleiter weiß daher um die Außenseiterrolle in Herten. „Es muss schon alles passen, damit wir am Samstag Paroli bieten können.”

Nicht gerade alltäglich ist die Konstellation, dass Christian Lais seine Söhne Niklas und Yannik beim FC Schönau trainieren darf. „Ich freue mich, dass ich den Weg meiner Jungs noch so eng begleiten darf. Das können schließlich nicht viele Väter von sich behaupten.” Für Coach Lais ist diese spezielle Situation aber nicht neu. Bereits zu A-Jugendzeiten war Lais für Niklas und Yannik an der Seitenlinie verantwortlich. Nichtsdestotrotz könne schnell einmal der Verdacht aufkommen, dass der Trainer die Söhne bevorzugen würde. Nicht so beim FC Schönau, wie Lais deutlich macht: „Es gab noch nie Anlass zu Diskussionen. Eine Bevorzung gab und wird es nie geben. Das war auch im Team noch nie Thema.”

Eine besondere Aktion startet am Samstag der SV Herten, der seine Tradition fortführt, jährlich ein Spendenevent zu veranstalten. Gegen Schönau unterstützen die Grün-Gelben den Kindergarten St. Urban aus Herten. Kinder der Schmetterlings-, Käfer und Froschgruppe haben eigene Lieder entworfen, die von ihnen gesungen werden. Die Eintrittsgelder sowie die vollständigen Einnahmen der CD-Verkäufe spendet der SV Herten an den Kindergarten.