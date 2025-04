Fußball: Wer macht im Mittelfeld das Rennen?

„Klar war die Enttäuschung groß, wenn man so nah am Halbfinale ist. Aber wir können auch aus diesem Spiel wieder sehr viele positive Sachen mitnehmen“, blickt Spieler Julian Jäger zurück.

Für den SVH, der sich in den vergangenen Wochen aus dem Abstiegskampf befreien konnte, ist heuer wohl maximal Platz sieben realistisch. In der kommenden Saison visieren die Kicker von der Steinenstraße aber wieder eine vordere Position an. „Wenn wir so spielen, wie in den vergangenen Wochen und es so bleibt, auch im Hinblick auf die Trainingsbeteiligung, dann können wir in der nächsten Saison eine sehr gute Rolle spielen“, sagt Jäger und ergänzt: „Ich möchte jetzt aber nicht sagen, dass wir uns als Ziel setzen, oben mitzuspielen. Nichtsdestotrotz haben wir viel Qualität im Kader. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wohin der Weg gehen kann.“

Das Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Waldshut muss die Kocer-Elf ohne Abwehrmann Jens Murawski bestreiten. Der ehemalige Rheinfelder sah im Pokal Rot.